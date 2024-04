Musik in Moers Großer Applaus für die Lieder der „Witches of Pitches“

Dabei präsentierten sie unter dem Konzerttitel „Girls just wanna have Fun“ mehrstimmig und mit gewohnt fröhlicher Sangesfreude rund 90 Minuten lang eine bunte Mischung von insgesamt 15 internationalen Hits wie zum Beispiel „Rolling in the Deep“ von Adele, „Wellerman“ von Nathan Evan, „The Lion sleeps tonight“ von den Tokens und „Sweet dreams are made of this“ von den Eurythmics. Außerdem hatte Chorleiterin Andrea Stuckenholz als studierte Jazz-Sängerin kurz vor der Pause auch noch einen beeindruckendenden Soloauftritt mit Adeles Song „One and only“.