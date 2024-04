In Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn Konsequenzen nach Messer-Attacken an Schulen – das sagt die Schulaufsicht

An der Hans-Lenhard-Schule am Herkweg in Neukirchen-Vluyn war es ein 17 Jahre alter Schüler, der am Freitagmorgen einen 16-Jährigen nach einem Streit mit einem Messer am Oberkörper verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Schüler in ein Krankenhaus. Nach ersten Angaben der Ärzte bestand keine Lebensgefahr. Der Täter flüchtete vom Schulgelände, konnte aber später von der Polizei gestellt werden.