Kommunikationstrainerin aus Moers : „Integration ist Marathon“

Moers Andrea Kroekel hilft mit, dass medizinische Fachkräfte aus dem Ausland in Moers schnell heimisch werden.

Die beiden italienischen Hebammen Chiara Pizzuti und Chiara Vaccarino leben seit kurzem in Moers und brennen für ihren Beruf. Im Krankenhaus Bethanien haben sie eine erste Anstellung gefunden. Fachliche Kompetenz ist die eine Seite, die deutsche Sprache im medizinischen Fachbereich wie auch im umgangssprachlichen Bereich die andere. In solch einem Fall kommt Andrea Kroekel (53) ins Spiel. Sie unterrichtet die medizinischen Nachwuchskräfte und ist Fachbereichsleiterin Kommunikation und Sprachförderung der Bethanien-Akademie. Ihr Anliegen: eine gute Kommunikation zwischen medizinischer Fachkraft und Patient nach hauseigenem Sprachkonzept.

Gearbeitet wird didaktisch und zielgerichtet nach Sprachmodulen, die die Feinheiten der deutschen Sprache im medizinischen wie im privaten Umgang trainieren. Prof. Stephan Möllenkamp, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, hat dieses Konzept entwickelt, das sich an aufeinander abgestimmte Gruppen richtet und auch im Einzeltraining umgesetzt wird. Die stimmigen Moduleinheiten sollen Sicherheit und Stabilität geben.

Eine besondere Herausforderung ist es, wenn geflüchtete Menschen mit medizinischen Berufen in die Grafenstadt kommen. Zur Verarbeitung von traumatischen Erlebnisse kommt eine komplette Neuausrichtung ihres Lebens. Andrea Kroekel versteht sich als integrative Brückenbauerin, die sich ehrenamtlich über das Maß hinaus engagiert, begleitet, Ansprechpartnerin ist. Beispielsweise bei der Frage, wo in Moers welche Geschäfte sind oder wo es zum Weihnachtsmarkt geht.

„Sie kennen das Haus, ihr Zimmer, aber Moers nicht“, sagt Kroekel. Sie beobachtet die Entwicklung, freut sich, wenn ihre Kursteilnehmer heimisch werden, vom neuen „Zuhause“ in Moers sprechen. Kroekel gibt vor und nach dem Unterricht Tipps im richtigen Verhalten, wenn es um Einladungen oder aber die Teilnahme an Beerdigungen geht.

Sie hilft beim Thema Wohnungssuche, bei behördlichen Dingen, wenn die Tränen bei Liebeskummer fließen, tröstet bei Heimweh, „das gerade jetzt zu Weihnachten stark ist. Aber mal eben nach Kolumbien oder nach Syrien zur Familie nach Hause fliegen, ist einfach nicht schaffbar“, sagt die Sprachtrainerin, die ihre Arbeit mit den medizinischen Nachwuchskräften auf die Basis der gelebten Willkommenskultur, auf Verlässlichkeit in Augenhöhe stellt. „Ich möchte, dass sich die Menschen, die zu uns kommen, gut fühlen. Und Sprache ist der gesellschaftliche Kitt, der ein Zusammenleben und eine Herzlichkeit untereinander ermöglichen, davon bin ich zutiefst überzeugt. Integration ist Marathon.“

Das gute Miteinander schlägt sich in einem guten, wertschätzenden wie respektvollen Arbeitsklima nieder. In ihrer langjährigen Tätigkeit ist keiner der ehemaligen Schüler der Bethanien-Akademie so ganz gegangen. „Ich bekomme Nachrichten über den Familiennachwuchs, erfahre, wie es im Beruf klappt und bleibe sozusagen Teil ihrer Familie“, sagt Kroekel.