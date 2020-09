Kommunalwahl 2020 : Ergebnis der Stichwahl in Moers - Wer wird neuer Bürgermeister?

Eine Wählerin wirft ihren Wahlschein in einem Wahllokal in die Wahlurne. Foto: dpa/Bodo Schackow

Moers Am 27. September entscheidet sich, wer in Moers Bürgermeister wird. Die Wahl fällt zwischen Christoph Fleischhauer (CDU) und Herausforderer Ibrahim Yetim (SPD). Das Ergebnis finden Sie am Wahlabend hier,

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beide Bewerber erhielten beim ersten Wahlgang am 13. September die meisten Stimmen: Christoph Fleischhauer 38,4 Prozent, Ibrahim Yetim 30,6 Prozent. Die weiteren fünf Kandidaten des ersten Wahlgangs dürfen zur Stichwahl nicht mehr antreten. Diana Finkele (parteilos, von den Grünen unterstützt) kam auf 11,4 Prozent der Wählerstimmen, Torsten Gerlach (parteilos) auf 10,7, Claus Peter Küster (Grafschafter) auf 3,3, Markus Helmich (parteilos) auf 1,8 Prozent.

Wählen können die Moerser am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr in demselben Wahllokal (Stimmbezirk) der Hauptwahl. Dafür benötigen sie nur ihren Personalausweis oder den Reisepass, falls die Wahlbenachrichtigung nicht mehr vorhanden ist. Alle Fragen und Antworten zur Stichwahl in Moers finden Sie hier.

Noch mehr Informationen rund um die Kommunalwahl in Moers gibt es hier.

(dtm)