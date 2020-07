Kommunalwahl 2020 in Moers : FBM will nur an 50 Punkten plakatieren

FBM-Fraktionschef Paul Süßer. Foto: FBM

Moers Weniger Plakate und Flyer, stattdessen ein Film: Die neue liberale Gruppierung setzt im Wahlkampf auf einige Neuerungen. Von Wahlversprechen hält die Freie Bürgerliste Moers nichts.

Einkaufschips und Blöcke sind bei der Freien Bürgerliste Moers (FBM) nicht erhältlich. Dafür gibt es Hundekotbeutel und Malkreide. „Das sind Dinge, die sonst nicht an Wahlkampfständen zu finden sind“, sagt Christian Voigt. Der Meerbecker steht als Vorsitzender auf dem zweiten Listenplatz der FBM. Im Wahlkampf will die neue, erst Anfang des Jahres gegründete Wählervereinigung einiges anders machen als die anderen.

Man wolle klassische Elemente mit neuen und überraschenden mixen, heißt es. Wahlplakate sollen deshalb nur begrenzt genutzt werden. „Wir haben lange überlegt, komplett auf Plakate zu verzichten, weil sie den öffentlichen Raum verschandeln“, sagt Voigt. „Aber als neue Gruppierung können wir sie nicht ganz weglassen.“ So wollen die FBM-Mitglieder nur an 50 Punkten der Grafenstadt kleine Plakattafeln aufstellen. Auf Großflächenplakate, die so genannten Wesselmänner, verzichtet die FBM komplett.

Auch bei der Wahlwerbung, die sonst flächendeckend in die Briefkästen aller Haushalte geworfen wird, gibt es Einschränkungen. Die FBM hat nur 20.000 Flugblätter in Auftrag gegeben. „In Moers gibt es knapp 43.000 Haushalte“, sagt Otto Laakmann, der auf Listenplatz drei steht. „Die Bewerber in den 27 Wahlkreisen entscheiden selbst, in welche Briefkästen sie Flyer legen und in welche nicht.“

Die Flugblätter sind wie die Plakate in einem korporativen Design gestaltet. Orange ist eine Hauptfarbe. Das gilt auch für den zweiminütigen Film, der vom FBM-Freund Rudi Dembach aus Krefeld gestaltet wurde und seit Donnerstag im Internet auf youtube zu finden ist.

Die ersten fünf Kandidaten der Reserveliste, zu denen auch Yvonne Dams und Jan Laakmann zählen, sprechen sich darin für ein weltoffenes Moers aus, in dem Minderheiten ihren Platz haben und niemand diskriminiert wird.

Die 27 Moerser Wahlkreis hat die FBM quasi aus dem Stand heraus komplett besetzt. Zehn Frauen und 17 Männer treten am 13. September zur Wahl an. Die Wahlkreisbewerber sind zwischen 18 und 80 Jahren alt. Mehrere haben einen Migrationshintergrund, zum Beispiel Tugce Candan. „Sagen, was ist. Machen, was geht“, lautet das eine FBM-Motto. „Von Bürgern, mit Bürgern, für Bürger“ das andere. „Wir machen keine Wahlversprechungen, die später nicht einzulösen sind“, sagt Fraktionschef Paul Süßer.