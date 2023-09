Steigende Kosten und hohe Investitionen Welche Gebühren in Moers 2024 steigen

Gebühren für kommunale Dienstleistungen werden in Moers im kommenden Jahr weitgehend stabil bleiben – mit einer Ausnahme: die Entwässerung wird zur Jahreswende teurer. Das hat der Enni-Vorstand am Dienstag im Verwaltungsrat angekündigt. Im Umfeld allgemein steigender Kosten und hoher Investitionen in die Zukunft der Kanalnetze gebe es an dieser Stelle keinen Spielraum, heißt es. Die erhöhten Gebühren gälten dann für zwei Jahren. Bürger hätten so in finanziell angespannten Zeiten Planungssicherheit.