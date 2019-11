Meinung : Mehr Zeit zum Suchen

Moers Der Fehlbetrag im Moerser Haushalt ist um gut 1,4 Millionen Euro gesunken. Das macht die Suche nach Einsparpotenzialen nicht einfacher, glaubt unsere Autorin.

Liebe Mitmoerser, wer Elend gewohnt ist, freut sich auch über „kleine“ Zuwendungen. In diesem Sinne hatte der Kämmerer in dieser Woche eine frohe Botschaft im Gepäck: Der Fehlbetrag im Moerser Haushalt ist um gut 1,4 Millionen Euro gesunken. Höhere Steuerzuweisungen durch das Land NRW und Gewinnausschüttungen der Enni AöR haben das klaffende Loch im städtischen Haushalt zwar nicht stopfen, immerhin aber deutlich verkleinern können. Im Hauptausschuss legte Wolfgang Thoenes jetzt die aktuellen Zahlen für 2020 vor.

Demnach ist der ursprüngliche Fehlbetrag von fünf Millionen auf 3,58 Millionen Euro gesunken. Die von der Verwaltung als Ausgleich vorgesehene – und von allen Parteien durch die Bank abgelehnte – Erhöhung der Grundsteuer B würde damit ebenfalls niedriger ausfallen. Ursprünglich stand eine Erhöhung des Hebesatzes von derzeit 740 auf 875 Prozentpunkte im Raum. Nunmehr geht es um 95 Punkte mehr, die Grundstückseigentümer – und über die Kostenweitergabe auch Mieter – an die Stadt zahlen müssten. Pro Jahr und Grundstück würde das einen Mehrbetrag etwa in Höhe eines Familien-Weihnachtsmarktbesuches inklusive Glühwein, Bratwurst und Kinderkarussell bedeuten – nicht die Welt also. Aber – bei diesem Thema geht es ums Prinzip. Schließlich liegt der letzte satte Grundsteuer-Aufschlag in Moers gerade mal fünf Jahre zurück. Stattdessen soll auf der Suche nach Sparpotenzialen jetzt alles auf links gedreht werden. Auch wenn es darum geht, „nur“ 3,58 Millionen Euro zusammenzukratzen, ist das echt schwer und kostet viel Zeit. Beschlossen werden soll der Haushalt deshalb erst im Februar. Die Ermächtigungen des Haushaltsplans enden bekanntlich zum Jahresende. Heißt: Ist zu diesem Zeitpunkt noch kein neuer Haushalt verabschiedet, bleibt die Kommune zwar handlungsfähig, aber in engeren Grenzen als bei einem verabschiedeten und genehmigten Haushalt. Bleibt zu hoffen, dass die Politik die Zeit zum Suchen gut nutzt. Hundertprozentig sicher, dass das gelingt, bin ich mir noch nicht.