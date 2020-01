Moers : Kohlenhuck: RVR schwenkt um

Kohlenhuck kann aller Voraussicht nach Standort eines Industriegebiets werden. Foto: enni

Moers Moerser Politiker rechnen noch in diesem Jahr mit einer positiven Entscheidung für ein neues Gewerbegebiet in Moers.

Es ist ein Erfolg nach dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“: So beschreibt es Mark Rosendahl, SPD, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung. Nach seinen Angaben will der Regionalverband Ruhr (RVR) nun nach langem Hin und Her der Ausweisung eines Industriegebiets in Kohlenhuck zustimmen. Am Rande eines Neujahrsempfangs habe ihm RVR-Direktorin Karola Geiß-Netthöfel die „frohe Botschaft“ überbracht, „dass nun einem Kooperationsstandort Kohlenhuck planerisch nichts mehr im Weg stehe“, so Rosendahl. Er hoffe, dass der RVR schon im Sommer einen entsprechenden Beschluss verabschiede.

Seit zehn Jahren bemüht sich die Stadt Moers, darum, am Rand der Abraumhalde in Kohlenhuck ein Industriegebiet auszuweisen. „Wir haben im Kreis ein regionales Wirtschafsentwicklungskonzept aufgestellt, in den das Industriegebiet Kohlenhuck sehr gut reinpasste“, blickte Martin Dabrock, Fachbereichsleiter für Stadt- und Umweltplanung am Donnerstag zurück. „Der RVR hatte das zunächst übernommen.“ Bis eine Neufassung des dem Regionalplan übergeordneten Landesentwicklungplans die Kriterien für neue Ansiedlungen verschärfte. „Danach mussten neue Standorte an bestehende Siedlungen anknüpfen“, sagte Dabrock. Es begann ein Tauziehen, weil Kohlenhuck quasi „ab vom Schuss“ zwischen Moers, Kamp-Lintfort und Rheinberg liegt. Für die Befürworter ist dies der Vorteil des Standorts: Es gibt kaum jemanden, der durch große Unternehmensansiedlungen gestört würde. Eine Verkehrsanbindung sei über den Autobahnanschluss Asdonkshof möglich.

INFO Kohlenhuck umfasst Fläche von 25 Hektar Kohlenhuck Seit nun schon einigen Jahren ringen Verwaltung und Politik in Moers mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) um den Standort Kohlenhuck. Für die einen ist die cirka 25 Hektar große ehemalige Haldenfläche ein perfekter Standort für Logistik und Gewerbe, für die anderen

ein Stück schützenswerte

Land(-wirt)schaft.

Die Fertigstellung des neuen Regionalplans, eigentlich vor den Kommunalwahlen vorgesehen, lässt auf sich warten. Im Herbst wählte der RVR den zuständigen Planungsdezernenten Martin Tönnes ab. Das scheint den Moerser in die Karten zu spielen. Nicht nur bei SPD und CDU in der Regionalverbandsversammlung haben die Moerser nun Verbündete, vor allem habe auch in der RVR-Verwaltung eine Meinungsänderung bezüglich Kohlenhuck stattgefunden, heißt es. Bei den Grünen, die im RVR mit CDU und SPD kooperieren, gebe es aber nach wie vor Vorbehalte.