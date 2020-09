Klimaschutzprojekt Moers : Schulen und Kitas sparen 208 Tonnen Kohlendioxid

Moers Das Klimaschutzprojekt Moers präsentierte im Beisein von Bürgermeister Christoph Fleischhauer beeindruckende Ergebnisse: 84.984 Euro an Energiekosten und 208 Tonnen Kohlendioxid haben die städtischen Kitas und Schulen im vergangenen Jahr eingespart. Im Dezember soll in Repelen ein KliMo-Wald entstehen.

Die Beteiligten haben sich in der Lindenschule in Repelen getroffen, um die Ergebnisse bekannt zu geben. „Alle Beteiligten leisten hier Hervorragendes. Mein Dank gilt den Erwachsenen, aber vor allem den Kindern und Jugendlichen, die sich so stark engagieren“, freute sich Bürgermeister Christoph Fleischhauer. Die Einsparungen sind möglich, weil gezielt nach Energiefressern gesucht und die Verschwendung von Ressourcen unterbunden werden. Dies geschieht durch technische Lösungen oder Verhaltensänderungen, wie zum Beispiel automatisierte Beleuchtung oder richtiges Lüften. „Damit haben wir die 1000-Tonnen-Marke seit dem Projektstart geknackt. Insgesamt sind es 420.000 Euro und genau 1036 Tonnen seit dem Jahr 2014 an Einsparungen“, berichtete Energiemanager Giovanni Rumolo. Er verdeutlichte die hohe Zahl mit einem Vergleich: Um die 1036 Tonnen zu erzeugen, müsste man mit einem Mittelklasse-Auto 3,67 Mal die Erde am Äquator umrunden. Ein Teil des Geldes geht als Prämie an die Einrichtungen zurück.