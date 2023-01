Klimaneutrales Gewerbegebiet für Moers? Grafschafter wollen wieder über Kohlenhuck reden

Die Moerser Grünen lehnen eine gewerbliche beziehungsweise industrielle Entwicklung der ländlich geprägten Fläche strikt ab und plädieren stattdessen für regenerative Energieprojekte und einen Fokus auf die gewerbliche Entwicklung anderer Flächen wie Schacht III in Kapellen. Diesen Weg geht die SPD in der Partnerschaft mit den Grünen mit, obwohl der Kurs auf Stadt- und Kreisebene in der Vergangenheit immer ein anderer, also in Richtung Gewerbegebiet und Schaffung neuer Arbeitsplätze, war.