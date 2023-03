Alternative Kraftstoffe Moerser Tankstelle bietet Klimadiesel an – was dahinter steckt

Moers · Holger Hetzel bietet seit Freitag an seiner Tankstelle einen neuen Klimadiesel an. Wir erklären, was der Kraftstoff kann, wieso er besonders umweltfreundlich sein soll und wer den neuen Treibstoff überhaupt tanken kann.

19.03.2023, 09:35 Uhr

Holger Hetzel, der Betreiber der Classic Oil Tankstelle in Moers, tankt Klimadiesel. Seit Freitag, 17. März, verkauft er den alternativen Kraftstoff. Foto: Norbert Prümen

Auf der Preisanzeige an der Uerdinger Straße 108 ist der neue synthetische Kraftstoff schon zu erkennen: Klimadiesel 25. Sechs Cent mehr kostet er als herkömmlicher Diesel. Am Freitagmittag sind das insgesamt 1,739 Euro pro Liter. Der Kraftstoff soll aus weniger Mineralöl bestehen (nur 67 Prozent im Vergleich zu Diesel) und zu 33 Prozent biologische Rest- und Abfallstoffe enthalten – zum Beispiel benutztes Pflanzenfett, sagt der Tankstellenbetreiber in Moers, Holger Hetzel.