Klever Straße in Moers Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte

Am Donnerstag ist es auf der Klever Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 42 Jahre alte Frau schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war die Moerserin gegen 10.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Klever Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe einer Tankstelle fuhr ein 71 Jahre alter Moerser mit seinem Auto vom Fahrbahnrand, in gleicher Fahrtrichtung, in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die 42-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Der 71-jährige Mann blieb unverletzt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Die Klever Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen der Greefstraße und der Wilhelm-Schroeder-Straße circa 90 Minuten lang gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr ab. Die Ermittlungen zur Unfallursache, heißt es, würden durch das Verkehrskommissariat geführt und dauerten derzeit an.