Dritter Verhandlungstag in Kleve im Mordfall Kazim Tatar Angeklagter sei nur zufällig Zeuge der Tat gewesen

Im Prozess gegen einen 49-jährigen Mann aus Neukirchen-Vluyn, der am 12. September 2022 den 56-jährigen türkischen Schneider Kazim Tatar aus Moers mit einem Genickschuss getötet haben soll, wurden am 12. Oktober weitere Zeugen vor dem Klever Landgericht befragt. Die Tat wurde damals mit einer scharfen Schusswaffe mit neun Millimetern begangen. Nun stand der dritte von insgesamt acht Verhandlungstagen an.