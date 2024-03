Kleingartenverein in Moers Unbekannte brechen elf Lauben auf

In der Zeit von Montag, 25. März, 0 Uhr, bis Dienstag, 26. März, 14.30 Uhr, sind Unbekannte in insgesamt elf Gartenlauben eines Kleingartenvereins an der Straße Am Eulendyck in Kapellen (Achterathsfeld) eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kleingartenanlage gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02841 171-0 zu melden.