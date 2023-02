Aufruf der Gewerkschaft Verdi Wo am Mittwoch in Moers gestreikt wird

Wie und in welchem Umfang am 15. Februar gestreikt wird, sei im Vorfeld nicht abzusehen, teilt die Stadt Moers mit. Bereits vereinbarte Termine, wie beispielsweise im Bürgerservice oder in der Ausländerbehörde, blieben zunächst grundsätzlich bestehen, heißt es. Dort könne es jedoch zu Wartezeiten oder gar zur kurzfristigen Absage kommen. Mögliche ausgefallene Termine würden zeitnah nachgeholt, verspricht die Verwaltung. Wer keine eiligen Anliegen habe, solle den Besuch im Rathaus auf einen anderen Tag verschieben.