Platzprobleme und veraltetes Gebäude Die Kita St. Josef vom Kastellplatz in Moers will umziehen

In der Grafenstadt könne der Bedarf an Kindergartenplätzen zurzeit nur zu 90 Prozent gedeckt werden, wie Karina Göbel-Scherken berichtet. Dass die Kita erhalten bleibe, in der zurzeit 47 Kinder betreut werden, wäre auch im Interesse der Stadt. In einem Brief Ende vergangenen Jahres wandten sich Kita und Gemeinde deshalb gemeinsam an die Verwaltung. Tenor: Es müsse bis Ende 2023 eine Perspektive dafür geben, dass es an anderer Stelle eine Zukunft für die St.-Josef-Kita vom Kastellplatz geben wird. Trete das nicht ein, könnten Eltern ihre Kinder, die ab Sommer 2023 in die Kita kommen sollen, nur dann hier anmelden, wenn sie sich bereit erklärten, dass die Einrichtung zum 31. Juli 2025 schließe.