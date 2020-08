Kita in Moers-Schwafheim bis 1. September geschlossen : Erzieherin positiv auf Corona getestet – auch Kinder müssen in Quarantäne

Moers In Moers hat sich eine Kita-Erzieherin mit dem Coronavirus infiziert. Dadurch musste die Kita der Elterninitiative in Moers-Schwafheim nur einen Tag nach Start des Regelbetriebs komplett schließen.

Der Kreis Wesel hat den neuen Corona-Fall in Moers am Mittwochvormittag bestätigt. Demnach ist bei einer Erzieherin einer Kita in Moers-Schwafheim eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Die Einrichtung wurde bereits am Dienstag geschlossen, die Eltern mussten ihre Kinder vorzeitig abholen. Betroffen sein sollen insgesamt 47 Kinder zweier Gruppen. In der Kita war der Regelbetrieb erst am Montag wieder aufgenommen worden.