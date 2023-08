Kirmes in Moers Sie prüfen die Fahrgeschäfte auf ihre Sicherheit

Der Musikexpress auf dem Kastellplatz ist das erste Fahrgeschäft, das sie besuchen. „Wir kontrollieren, ob beispielsweise die Stufen sicher sind und gut erreicht werden können. Die Fläche des Kastellplatzes läuft in Wellen, so dass an der ein oder anderen Stelle ausgeglichen werden muss“, erläutert Düwe, während Kollege Kolenko mit dem Zollstock nachmisst. Dann rüttelt Düwe an den Absturzgittern, kontrolliert die Verriegelungen der Wagen. Als nächstes wird die Verpallung, also der Unterbau mit verbauten Stützen vom Musikexpress, ins Visier genommen. Dafür stellt Eigentümer Tino Reminder das Fahrgeschäft über die Hauptelektrik an. „Könnt ihr mal Gas geben“, ruft Düwe. Alles läuft buchstäblich rund und ist gut aufgebaut, wie er bestätigt. Tino Reminder erhält den begehrten grünen Stempel der Stadt Moers in sein Baubuch.