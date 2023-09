Jahrmarkt in der Grafenstadt Kirmeskönigin Pauline macht Station in Moers

Mit dem Realschulabschluss in der Tasche steuerte sie den nächsten Abschluss an. „Ich wollte Abitur machen. Dann kam Corona und der online-Unterricht“, so Pauline. Sie bricht die Schule ab und steigt ins elterliche Geschäft ein. In die Zeit fällt auch ihre Bewerbung bei Heidi Klums Castingshow ‚Germany‘s next Topmodel. „Mit meinem Bruder will ich den Betrieb weiterführen“, sagt sie. „Wir wollen den Menschen einen schönen Kirmestag zu bereiten.“