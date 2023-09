Moerser Kirmes 2023 Das kosten Essen und Getränke in diesem Jahr

Das Abwägen zwischen „Was müsste ich eigentlich verlangen?“ und „Was kann ich den Kunden zumuten, bis wohin gehen sie noch mit?“ ist für die Schausteller auf der Moerser Kirmes in diesem Jahr wohl das größte Problem. Stadtmarketingchef Michael Kersting hatte es bereits bei der Programmvorstellung zum womöglich größten Volksfest am Niederrhein durchblicken lassen: Auch in der Grafenstadt wird der Kirmesbesuch in diesem Jahr hier und da ein bisschen teurer als zuletzt. Den Spagat zu schaffen zwischen Wirtschaftlichkeit, Qualität und einem fairen Angebot bleibt dabei eine Herausforderung.