Kirchenmusik in Moers: Die Missa brevis begeistert in St. Josef.

MOERS Gesucht: eine melodische und harmonische Messe, die allen Freude macht.

Eine rege Resonanz erlebte das Festhochamt, zu dem die Kirchengemeinde St. Josef Moers am gestrigen Ostermontag eingeladen hatte. „Eine so volle Kirche hatten wir zuletzt an Weihnachten.“, freute sich Pfarrer Herbert Werth. Auch für Arnim Bartetzky, der seit Oktober 2018 als Kirchenmusiker in St. Josef tätig ist, war die große Besucherzahl eine schöne Bestätigung für seine Arbeit – und zugleich ein Vertrauensbeweis der Gemeinde. Im Rahmen der Messe wurde seine „Missa brevis in As-Dur“ aufgeführt, und zeitgenössische Musik ist bekanntlich eher selten ein Publikumsmagnet.