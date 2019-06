Kirchenkreis Moers: Synode erteilt jeder Form von Extremismus eine Absage.

Moers Mehr Akzeptanz und gegenseitiger Respekt gefordert.

Eigentlich will sich Wolfram Syben nicht in das politische Alltagsgeschäft einmischen. „Aber wenn Dinge, die in einer Demokratie lange selbstverständlich waren, zur Disposition stehen, hat die Kirche sich zu äußern“, sagt der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Moers. Dazu gehört für ihn die Gleichheit aller Menschen. So sprach sich der Kreissynodalvorstand, dem er angehört, vor der Europawahl in einer Erklärung gegen alle Formen des Rechtsextremismus‘ aus. Die Sommersynode des Kirchenkreises Moers bestätigte diese Erklärung.

120 Synodale, die vor allem Mitglieder der Presbyterien und Pfarrer sind, beschlossen in Rumeln-Kaldenhausen einstimmig diese Resolution, deren Titel sie in „Entschieden gegen alle Formen des Extremismus“ abwandelten. Sie orientiert sich an einer Erklärung der Herrenhuter Brüdergemeinde, die in der Tradition steht, sich nicht politisch zu äußern. Im Unterschied dazu meldet sich der Kirchenkreis Moers manchmal politisch zu Wort, zuletzt vor drei Jahren zu einem Atomwaffenverbot. „In unserer Kirche bemühen wir uns, mit Unterschieden in Kultur, Überzeugung und Frömmigkeit respektvoll umzugehen“, lautet ein zentraler Punkt der Erklärung. „Wir erwarten dies auch von Politikern, Medien und Meinungsmachern in unserer Gesellschaft.“