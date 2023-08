Mehr als 100 Sänger aus der Region Großkonzert am Tag des offenen Denkmals

Am Nachmittag des 10. September wird ab 14.30 Uhr in der größten Kirche des Kirchenkreises, der evangelischen Erlöserkirche Rheinhausen, Beethovenstraße 18, erstmals und intensiv gemeinsam geprobt. Spätestens um 18 Uhr müssen die Stücke sitzen, denn dann beginnt das Konzert. Die Gesamtleitung hat Kreiskantor Jürgen Kuns, als Dirigenten treten dazu auch Eun-Sup Jang, Kantor der Stadtkirche Moers, und Marco Jacobs, Kantor der Erlöserkirche, auf. Zur Vielfalt des Abends trägt auch die Mitwirkung der Moerser Geigerin Natascha Lenhartz und eines Blockflötenensembles aus Rheinberg unter Leitung von Kantor Michael Wulf-Schnieders bei.

Der Eintritt ist frei. Wer mag, kann am Ausgang eine Spende hinterlassen. Sie ist bestimmt für ein gemeinsames Chorprojekt zum Thema „500 Jahre Gesangbuch“ im kommenden Jahr. Auch Einzelpersonen, die nicht an einen Chor gebunden sind, aber Interesse an der Chormusik haben und das Singen im Chor einfach einmal ausprobieren möchten, können teilnehmen. Sie können sich melden bei den Chören in den Gemeinden oder bei Kreiskantor Jürgen Kuns unter 02065 63708.