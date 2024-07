Kirchengemeinde in Moers Presbyterium in Schwafheim tritt zurück

Damit die Gemeinde wieder handlungsfähig werde, habe der Kreissynodalvorstand (KSV) einen sogenannten Bevollmächtigtenausschuss (BVA) eingerichtet. Er werde die Wahlen vorbereiten und in der Zwischenzeit die Gemeindegeschäfte weiterführen. Dem Bevollmächtigtenausschuss gehören zunächst Mitglieder des Kreissynodalvorstandes an. „Das wird im Laufe der Zeit ausgeweitet werden“, erklärt Matthias Immer. Am Ende soll ein eigenständiges neues Presbyterium von den Gemeindemitgliedern gewählt werden können. Mitglieder des Ausschuses sind Rüdiger Erbe, Thomas Koch, Pfarrerin Laura Bowinkelmann aus der Kirchengemeinde Scherpenberg und Synodalassessor Matthias Immer, Pfarrer in der Kirchengemeinde Homberg.