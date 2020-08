Kirchengemeinde in Moers-Schwafheim : Abschied für Pfarrer Claus Brandis

Moers Zeitlich zusammenfallen sollte der Weggang eigentlich mit der geplanten Fusion der Evangelischen Kirchengemeinde mit den Nachbarkirchengemeinden.

Claus Brandis wurde 1958 in Dortmund geboren und wuchs in Krefeld auf. Sein Studium führte ihn nach Münster, sein Vikariat absolvierte er in Essen-Bredeney. Anschließend übernahm er für 16 Jahre die Pfarrstelle in der Evangelischen Kirchengemeinde Düsseldorf-Garath.