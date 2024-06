Evangelische Gemeinde in Moers Wie Pfarrerin Ruhkopf in Rheinkamp eingeführt wurde

Die Liedblätter und Sitzplätze reichten nicht aus, trotz zusätzlicher Stühle, Kinder saßen auf den Schößen der Eltern, die Küsterin schob Rollatoren zur Seite, um mehr Platz in der evangelischen Dorfkirche Repelen zu gewinnen. Viele Menschen wollten an diesem besonderen Vormittag des 9. Juni dabei sein, als Pfarrerin Hanna Ruhkopf von Superintendent Wolfram Syben in ihren Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp eingeführt wurde.