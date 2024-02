Kirche in Moers Neuer Kirchenkulturkalender ist erschienen

Die Dorfkirche in Repelen ist ebenfalls Ort etlicher Aufführungen. Dort schaffen „BK&S und Freunde“ mit elektronischen Instrumenten einen besonderen Klangraum. Matthias Dymke entlockt am Flügel mit Jazzimprovisationen der Harmonielehre feinste Nuancen. Der Frauenchor „EngelterZ“ erinnert an bekannte Filmmusik aus Blockbustern, Serien und beliebten Kinderfilmen. Zum geistlichen Konzert „Der Herr ist mein Hirte“ in Kapellen kommt Bariton Michael Kreikenbaum. Lieder, die von Liebe erzählen, von Jacques Brel bis Led Zeppelin singt, ebenfalls in Kapellen, Michael Raeder.