Kirche in Moers : Licht in dunklen Zeiten

Das Jesuskind in einer Krippe. Foto: dpa/Sven Hoppe

Liebe, Hoffnung, Sehnsucht: All das ist Weihnachten – auch oder gerade wenn uns das Leben in Atem hält. Gedanken zum Fest von Superintendent Wolfram Syben und Dechant Herbert Werth.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie geht’s?“ (oder auch „Wie isset?“) fragen wir oft, wenn wir anderen begegnen. Wir sagen damit: Du bist mir nicht egal. Es interessiert mich, wie es in deinem Leben läuft. Geht es dir gut? Kommst du zurecht? Bist du glücklich oder zumindest zufrieden? Haben dich Schläge, Enttäuschungen, Niederlagen oder Angriffe getroffen? Kommst du klar mit dem, was dein Leben dir zurzeit abverlangt? Zum Beispiel in den dunklen Tagen der Pandemie, durch die wir gehen, in denen ein unsichtbarer Erreger uns in Atem und im Griff hält. Und in dunklen Tagen des Klimanotstands, in denen wir Menschen unsere Welt durch unsere zerstörerische Lebensweise kaputt machen. Welche Glanzpunkte erhellen dein Leben auch in dunklen Tagen?

Zu Weihnachten hören wir wieder von einer Geschichte, in der auch viel Dunkelheit herrscht – und diese zugleich erhellt wird. Es ist eine Hoffnungsgeschichte der Kontrapunkte: Mitten in der dunklen Nacht leuchtet hell ein

Stern. Mitten hinein in die Stille eines Hirtenfeldes verkünden Engelsstimmen laut die Geburt des Retters. Statt im Palast zu spielen, wird die Geburt im erbärmlichen Stall berichtet. Die Hauptpersonen sind nicht aus der Oberschicht, nein es sind eine junge unverheiratete Frau, ein einfacher Zimmermann, einige Hirten auf dem Feld von Bethlehem. Und der größte Kontrapunkt: Der Retter der Welt ist kein

großer, starker, lebens-, kampf- und führungserprobter erwachsener Mensch in Leitungsposition. Die Weihnachtsgeschichte erzählt davon, dass Gott einen ganz anderen Weg wählt, um seinen Menschen nahe zu kommen: Gott zeigt sich in einem kleinen Kind. Wehrlos, verletzlich, ungeschützt mitten in der Dunkelheit und Kälte dieser Welt.

So kommt das Licht der Liebe in die Dunkelheit hinein. So wirkt Gott in unsere Welt hinein. Auf die Weihnachtsgeschichte hören und sich ihr öffnen, heißt, diesen Ton der Hoffnung zu vernehmen, diesen Glanz des Lichtes aufzunehmen und daraus neue Kraft für den weiteren Weg zu bekommen: Es gibt Hoffnung für diese Welt, es gibt Hoffnung für dich, für mich.

Wie geht’s und wie gehen Sie jetzt weiter in die Weihnachtstage hinein? Lassen Sie sich herzlich einladen, Ausschau zu halten nach dem Kontrapunkt: Den Ton der Hoffnung zu hören, dem Licht der Liebe zu vertrauen. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten!

Superintendent Wolfram Syben

Wenn ich derzeit durch die adventlich geschmückten Straßen unserer Stadt spaziere, begegne ich hunderten von Sternen, Lichtern und Engeln. Hellstrahlende Motive in großen und kleinen Fenstern, auf Dächern, in Vorgärten oder an Fassaden aufwendig montiert, mal flackernd bunt, mal warmweiß leuchtend. Zugegeben, an dunklen Wintertagen hat das für mich etwas tröstlich Wohltuendes. Diese Lichterstimmung weckt eine Sehnsucht in mir nach selbst gebackenen Plätzchen, gebrannten Mandeln oder Glühwein. Und erst Recht nach menschlicher Wärme, harmonischen Weihnachtstagen, ja nach einer friedlichen Welt. Einer zauberhaften Wunderwelt, die Geborgenheit verspricht. Zugleich scheint es mir so, dass je unsicherer und zerbrechlicher die Wirklichkeit um uns herum erlebt wird, die äußere weihnachtliche Lichterzahl wächst und wächst. So als könnten dadurch real erlebte oder befürchtete Risiken in Schach gehalten werden. Egal, ob diese von privaten Schicksalsschlägen, Pandemie-Szenarien oder Schreckensbildern von Folgen der schnell voranschreitenden Klimaerwärmung drohen. Tatsächlich geht es Weihnachten um ein Licht, welches jegliche äußere Dunkelheit durchbricht. Biblisches Symbol dafür ist jener Stern, dem die Sterndeuter aus dem Osten unbeirrt folgten. Im Matthäus-Evangelium fragen sie: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen.“ Dieser Stern führt sie zur Krippe, schlicht und armselig. Bei meinen Spaziergängen durch die Straßen von Moers wird eindrücklich erlebbar, dass es an äußeren Sternen keinesfalls in unserer Welt fehlt. Doch diese vermögen kaum etwas gegen bedrückende äußere Wirklichkeiten auszurichten. Das Licht der Weihnacht meint stattdessen ein anderes Licht. Jenseits von Weihnachtsmärkten, üppigen Speisen, Glühwein und elektrischen Lichtern. Das eigentliche Weihnachtsgeschehen erzählt von einem inneren Licht. Nicht installierbar und auf Knopfdruck in Betrieb zu nehmen. Ein Licht, welches der tiefen Stille bedarf. Der mittelalterliche Lyriker, Theologe, Arzt und Mystiker Angelus Silesius mag ein solches Licht meinen, wenn er schreibt: „Geh hin, wo du nicht kannst, sieh, wo du siehest nicht; hör, wo nichts schallt und klingt, so bist du, wo Gott spricht.“