Gastbeitrag : Ein Sonntag voll Brauchtum und Traditionen

Moers Desirée Kaiser ist Pastoralassistentin der katholischen Kirchengemeinde St. Josef Moers.

Der „Weiße Sonntag“ ist vielen Menschen deutlich geläufiger, als der „Barmherzigkeitssonntag“. Sein Name ist durch ein altes Brauchtum entstanden und hat eine lange Tradition. Im frühen Christentum wurden die Menschen nur in der Osternacht getauft. Anders als heute, waren dies meist keine Kinder, sondern Erwachsene. Sie hatten zur Taufe ein weißes Gewand an, ihr Taufkleid. Ungefähr ab dem 7. Jahrhundert entwickelte sich der Brauch, dieses Gewand bis zum darauffolgenden Sonntag zu tragen und so entstand der Name der „Weiße Sonntag“. Im 17./18. Jahrhundert entwickelte sich dieser Brauch weiter, da nun an diesem Sonntag überwiegend die Erstkommunion in den Gemeinden gefeiert wurde. Inzwischen wurden auch Kinder an Ostern getauft und der Sonntag nach Ostern, sollte die nun herangewachsenen Kinder in der Erstkommunion an ihre Taufe erinnern und sie nochmals offiziell in der Gemeinde willkommen heißen. Diese Tradition hat sich bis heute in einigen Gemeinden gehalten, aber vielfach erinnert nur noch der Name an die einstige Bedeutung.