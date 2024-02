Kirche in Moers Wollen und brauchen wir einen KI-Jesus?

Was aber, wenn Jesus mithilfe künstlicher Intelligenz und der Bibel als Trainingsgrundlage animiert würde? Welche Antworten würde dieser Jesus zu aktuellen Problemen geben? Würde er sich in aktuelle Themen einmischen und zum Beispiel Waffenlieferungen für die Ukraine befürworten oder alternative Lösungen vorschlagen? Wie verhält sich eine solche KI-Interpretation zum historischen Jesus? Was bedeutet künstliche Intelligenz für den Glauben und die Theologie?