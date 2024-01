Filmvorführung in Moers Museum zeigt „Die Mörder sind unter uns“

Zu einem Kinofilm in historischem Ambiente lädt das Grafschafter Museum für Donnerstag, 1. Februar, ab 19.30 Uhr in den großen Saal des Alten Landratsamts, Kastell 5, ein. Das Museum präsentiert einen der ersten deutschen Spielfilme der Nachkriegsgeschichte: „Die Mörder sind unter uns“. In dem Film geht es um eine junge Fotografin, die aus dem Konzentrationslager in ihre Wohnung zurückkehrt. Doch die Wohnung ist besetzt. Darin öebt nun ein aus dem Krieg heimgekehrter Chirurg, der seine schlimmen Erinnerungen mit Alkohol verdrängt. Als ihm zufällig sein ehemaliger Hauptmann begegnet, will er Vergeltung für ein von diesem befohlenes Massaker. In den Hauptrollen sind Hildegard Knef, Ernst Wilhelm Borchert, Erna Sellmer und Arno Paulsen zu sehen. Regie führte Wolfgang Staudte, der auch das Drehbuch schrieb. Der Film läuft im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung des Museums „Hanns Kralik. Mensch – wie stolz das klingt“. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung für den kostenlosen Kinoabend ist erforderlich unter 02841 201-68200 möglich.