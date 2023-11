STM-Kindertheater-Aufführung in Moers So schön ist „Flunkeln im Dunkeln“

Mit einer Uraufführung feiert am 26. November um 15 Uhr das neue Kindertheaterstück des Schlosstheaters Moers (STM) seine offizielle Premiere im Katholischen Jugendheim St. Barbara in Meerbeck. „Flunkeln im Dunkeln – Vom Anglerfisch, der nicht mehr lügen wollte“ heißt es und wurde von Kai Pannen geschrieben. Der gebürtige Moerser lebt heute als Kinderbuchautor und Illustrator in Hamburg.