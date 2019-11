Kinderstück im Schlosstheater : Eine unglaubliche Reise in die Freiheit

Das Schlosstheater Moers zeigt in der Spielzeit 19/20 „Die Reise nach Brasilien“ als Kinderstück. Es wird von Dezember bis März 2020 gespielt. Foto: Carolin Streckmann

Moers Das Schlosstheater Moers probt sein diesjähriges Kinderstück. Es handelt von zwei Freunden auf einer fantastischen Reise.

Gespannt betreten rund 20 Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Barbara den Theaterraum im Jugendheim in Meerbeck. Am Eingang werden sie von Kolja und Petja, den beiden Hauptfiguren des Stücks, begrüßt und freundlich aufgefordert, sich auf eine der aufgestellten Bänke zu setzen, die den Raum von der Tür bis zur Bühne säumen. Die Kinder sind für die Theatermacher vom Schlosstheater Moers Publikum und Kritiker zugleich. Sie sind eine der Gruppen, die das neue Kinderstück bereits vor der Premiere sehen dürfen. „Für uns sind solche Testvorstellungen interessant, um die Reaktionen der Kinder anzuschauen und daran zu erkennen, wo wir noch etwas verbessern können“, sagt Viola Köster, Dramaturgin des Stücks.

Gezeigt wird in diesem Jahr „Die Reise nach Brasilien“. Wobei „Brasilien“ nicht wie das südamerikanische Land ausgesprochen wird, sondern mit einem langen „i“ am Ende. In dem Stück reist Kolja (gespielt von Patrick Dollas) während einer Vereinsfeier in seiner Fantasie nach Brasilien und nimmt dabei seinen Freund Petja (Roman Mucha) mit. Der lässt sich jedoch nicht so leicht von seiner Vorstellungskraft leiten und zweifelt an den Bisons, Kolibris und Palmen, die Kolja im paradiesischen Brasilien zu entdecken behauptet. Für die beiden Freunde ist es ein Ausbruch aus dem von Regeln geprägten Vereinsumfeld in eine freie, abenteuerliche neue Welt.

Info Kinderstück des Schlosstheaters Moers Premiere Sonntag, 1. Dezember Weitere Vorstellungen Bis März wird unter der Woche vormittags für Kita- und Schulgruppen gespielt, an Sonntagen gibt es Familienvorstellungen.

Die Umbenennung von Brasilien in das erfundene, fantastisch klingende Brasilien mit langem „i“ sei ein zeitgemäßer Kunstgriff, erklärt Köster. „Heute denkt man bei Brasilien weniger an ein exotisches Paradies, sondern eher an Waldrodungen und Diktatur. Das passt nicht zu dem, worum es im Stück geht.“

Premiere ist am 1. Dezember. Bis dahin wird noch fleißig geprobt. Die Eindrücke der Kinder bei den Testvorstellungen fließen dabei mit ein. In der vergangenen Woche war bereits eine Schulklasse da. Der Altersunterschied sei wichtig, damit man das Stück für alle anpassen könne, erklärt Intendant Ulrich Greb. „Wenn zum Beispiel viel los ist auf der Bühne, bekommen Fünfjährige vielleicht Angst, was wir verhindern wollen. Und Zwölfjährige schauen nochmal ganz anders auf das Stück.“

Bereits im dritten Jahr inszeniert das Schlosstheater sein Kinderstück im Jugendheim St. Barbara. Unterstützt wird es dabei auch in diesem Jahr von der Volksbank Niederrhein, die einen Shuttle-Service der Kita-Gruppen zur Spielstätte ermöglicht. Greb ist froh darüber: „Das schließt eine Versorgungslücke. Für die Schulklassen, die zu uns kommen, werden die Busse ja von der Stadt gestellt. Bei den Kindergärten ist das aber nicht so.“