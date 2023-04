Für junge Menschen in Moers Das Kinder- und Jugendbüro startet 2023 durch

Erstmals wird es auf einen zweiten Festivaltag am Schlossplatz ausgeweitet. Neu sind auch ein Open-Air-Konzertabend und Mitmachstände in erster Linie für Jugendliche, junge Erwachsene und Musikbegeisterte. Nach den Sommerferien geht es am 27. August mit dem Seifenkistenrennen weiter, dieses Mal wegen der Arbeiten im Park hinter dem Rathaus am Nordring. Für den Spätsommer ist das Trendsportevent ‚360 (G)Rad‘ in Kooperation mit der Jugendeinrichtung ‚Die Box‘ in Planung. „Das wird ein tolles Jahr für die Kinder und Jugendlichen“, verspricht Lena Brandau.