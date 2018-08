Kinderbetreuung: Qualität geht vor

Moers Wir haben diese Woche berichtet, dass der Bund der Steuerzahler die Elternbeiträge für Kindergärten in 57 nordrhein-westfälischen Kommunen – in kreisfreien Städten und solchen mit mehr als 60.000 Einwohnern – gegenübergestellt hat. Die Ergebnisse könnten unterschiedlicher nicht sein.

Liebe Mitmoerser, ich frage mal ganz offen: Blicken Sie bei den Kita-Gebühren noch durch? Wir haben diese Woche berichtet, dass der Bund der Steuerzahler die Elternbeiträge für Kindergärten in 57 nordrhein-westfälischen Kommunen gegenübergestellt hat. Die Ergebnisse könnten unterschiedlicher nicht sein. Während in Mülheim die 45-Stunden-Betreuung von Kindern unter zwei Jahren für Eltern ab einem Jahreseinkommen von mehr als 175.000 Euro so viel kostet wie eine kleine Designer-Handtasche (896 Euro pro Monat), verzichtet Düren seit dem 1. August komplett auf Kita-Gebühren.