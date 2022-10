Kinderarmut in Moers, Kamp-Lintfort und Rheinberg​: Verein „Klartext“ erwartet mehr Arbeit​

Moers Durch den Ukraine-Krieg und die Energie-Krise wächst die Not. Wo die mobile Kindertafel des Vereins „Klartext für Kinder“ jetzt zu finden ist.

Jedes vierte Kind lebt in Deutschland in Armut. Angesichts des Krieges in der Ukraine geht der Verein „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut“ davon aus, dass die Not noch größer wird. Das machte Klartext-Geschäftsführer Michael Paßonbei der Jahreshauptversammlung im Hotel zur Linde in Repelen deutlich: „Sinkende Löhne, höhere Heiz- und Stromkosten und Krieg führen dazu, dass Familien wegstreichen müssen, um zu sparen.“ Folglich würden künftig auch solche Familien Unterstützung suchen, die bisher nicht auf Hilfe von Institutionen und Vereinen wie „Klartext für Kinder“ angewiesen sind.