Kinder-Betreuung in Moers : Alles dicht! Anstellen für einen Kita-Platz

Ganz schön voll: Bis auf wenige Restplätze sind alle Moerser Kitas für das kommende Jahr „ausgebucht“. Foto: Christian Charisius(dpa

Moers In Moers sind für das am 1. August startende Kita-Jahr fast alle Ü3-Plätze belegt. Eltern, die für ihr Kind noch eine Betreuung brauchen, rät die Stadt, schnellstmöglich Kontakt aufzunehmen – oder nach Alternativen zur Kita zu suchen.

Julia Hagenacker

Das Problem hat sich angekündigt: Moers kommt nicht hinterher mit dem Bau von dringend benötigten neuen Kindertagesstättenplätzen. Gut eine Wochen vor dem offiziellen Start ins neue Kita-Jahr am 1. August ist die Lage deshalb brisant. Fest steht: „Alle, die nach dem 1. August nach Moers ziehen, haben schlechte Karten“, sagt Stadtsprecher Thorsten Schröder. „Eltern, die bereits jetzt absehen können, dass sie im kommenden Kita-Jahr einen Platz in Moers brauchen, sollten sich deshalb schnellstmöglich bei der Verwaltung melden.“

Das Betreuungsplatzlücke klafft in erster Linie bei den Über-Dreijährigen. Bis auf vereinzelte Plätze ist in den Kindertagesstätten der Grafenstadt jetzt schon alles dicht. „Wenn es im Laufe des Jahres mehr Zu- als Wegzüge bei Familien geben sollte, haben wir definitiv ein Problem“, sagt Schröder. Dann wird die Stadt ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Bereitstellung eines Betreuungsplatzes nicht nachkommen können. Letzteren können Eltern zwar vor Gericht einklagen, kurzfristig geholfen ist ihnen damit dann aber nicht. 2667 Ü3-Kitaplätze gibt es in Moers derzeit. Das ist einfach zu wenig. Selbstverständlich weiß das auch die Politik.

Info Wer noch sucht, soll sich an die Stadt wenden Rest-Kitaplätze Eltern, die für das kommende Kita-Jahr in Moers noch einen Platz für ihr Kind suchen, sollten sich schnellstmöglich an die Stadt wenden: per Mail an jugend@moers.de. Tageselten Informationen und Kontakte gibt es unter https://www.moers.de/de/generationen/sie-suchen-eine-geeignete-liebevolle-tagesmutter-tagesvater/&nid1=89164

Mehrere Neubauprojekte für insgesamt 13 zusätzliche Gruppen sind bereits in Planung: an der Gabelsberger Straße, der Teutonenstraße, der Taubenstraße und im Moerser Feld. 2894 neue Ü3-Plätze sollen dort entstehen. Dazu: 468 Betreuungsplätze für Unter-Dreijährige in Kitas und 500 Plätze in der Tagespflege (aktuell: 410 beziehungsweise 425).

Für das übernächste Kita-Jahr 2020/2021 ist Schröder deshalb auch optimistisch: „Dann werden in Moers für alle Kinder auf jeden Fall ausreichend Plätze zur Verfügung stehen“, sagt er. „Möglicherweise kann dann auch öfter der Wunsch nach Wohnortnähe erfüllt werden. Heute liegt der Kita-Platz in den wenigsten Fällen direkt vor der Haustür.“ Hauptsache, überhaupt ein Platz, lautet vielmehr die Devise.

Eltern, die im kommenden Jahr keinen Kita-Platz bekommen, rät der Stadtsprecher in jedem Fall, über Alternativen nachzudenken. „Es gibt Tagesmütter, die auch Ü3-Kinder aufnehmen, wenn sie in die Gruppe passen“, sagt er. „Informationen dazu gibt es unter anderem über die Homepage der Stadt.“