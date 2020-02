Moerser Tollität : Kilo gegen Kamelle: Alfred I. gewinnt Prinzenwiegen

Moers Die Waage bewegte sich erst beim Gegengewicht von 45 Kartons Schokoriegeln.

„Auch in diesem Jahr möchten wir mit unserem Partner Mars GmbH aus Viersen das Brauchtum und die Vereine in der Region unterstützen“, erklärte Udo Höfer, Geschäftsleiter des Krefelder Großmarktes, den Hintergrund des Wettbewerbs. Dessen einzige Regel: Der Prinz, der die meisten Kartons mit Schokoriegeln benötigt, um die Waage ins Gleichgewicht zu bringen, kann den Inhalt beim Karnevalszug in seinem Stadtteil unter das jecke Volk werfen. „Künstliche Erschwernisse“ – etwa eine Bleiweste oder Steine in den Taschen – sind verboten. „Wobei das Ganze auf Vertrauensbasis abläuft. Alle Teilnehmer agieren hier fair“, so Udo Höfer.