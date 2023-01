Karneval in Moers KG Fidelio hat zwei neue Senatoren

Mit seinem Programm „Kleine Welten“ hat sich Christian Behrens über den Niederrhein hinaus einen Namen gemacht. Der Moerser Kleinkünstler wandelt es bei jedem Auftritt um, erfindet es neu, wie er auch als Senator der ersten Grafschafter Karnevalsgesellschaft Fidelio 1951 seine Laudationes bei jedem Auftritt umwandelt und neu erfindet. So stellt er bei der ältesten Karnevalsgesellschaft der Grafenstadt die neuen Senatoren vor – wie am Samstagabend Jürgen Sauer und Christian Höll. Immer bindet er die Narren mit ein, lässt sie zu bekannten Melodien mitsingen, beispielsweise als er 2018 den Refrain des 1986er-Falco-Songs „A-ma-de-us, A-ma-de-us“ mit „Ma, Ma, Ma, Ma - Ma, Ma, Mar-tin“ umwandelte, um so Martin Barth vom gleichnamigen Fotohaus am Neumarkt den Karnevalisten vorzustellen. Der Moerser Kleinkünstler griff auch am vergangenen Samstag auf eine bekannte Melodie zurück, die er dem Volkslied „Sankt Martin“ entlieh, als nach zweijährige Pandemiepause wieder ein Senatorenball der KG Fidelio gefeiert werden konnte.