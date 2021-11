KG Fidelio aus Moers : „Gestatten? Wir sind Karneval!“

Die Karnevalisten der Fidelio sind bereit für die anstehende Session. Foto: Norbert Prümen

Moers Die Vorfreude bei den Narren der ersten Grafschafter Karnevalsgesellschaft Fidelio ist zu spüren. Sie startet am 12. November mit dem Hoppeditzerwachen in die Session. Das sind die Höhepunkte.

Dieter Böhl freut sich: „Die Kinder haben einen riesigen Spaß wieder in ihren Kostümen auftreten zu können“, sagt der Fidelio-Präsident. Dabei sind „ihre Kostüme“ ganz neu, weil sie aus den alten, die sie vor zwei Jahren trugen, herausgewachsen sind. Während des zweiten Lockdowns, mit dem die Session 2020/2021 ausfiel, ist der Zusammenhalt der Karnevalisten gewachsen, von den jungen Gardetänzern, zu denen in der Session sogar zwei Jungen im Kindergartenalter gestoßen sind, bis hin zu den Senatoren. „Wir sind ein familiärer Verein“, sagt Vize-Präsidentin Michaela Reinecke. „Jetzt noch etwas familiärer als vor den beiden Lockdowns.“

Die Vorfreude auf die Session ist zu spüren, wenn die Gardetänzer und Gardetänzerinnen im Vereinsheim üben. So haben sich die 200 Narren der „1. Großen Grafschafter Karnevalsgesellschaft Fidelio 1951“, darunter 60 in den Garden, für diese Session das Motto gewählt: „Wir sind Karneval“. Es steht auf dem Sticker genauso wie auf dem Orden. Dieser wird zum ersten Mal beim Hoppeditzerwachen verliehen, zu dem die Fidelio immer am Freitag nach dem 11.11. einlädt, diesmal am 12. November, ab 19.11 Uhr in das Vereinslokal Gaststätte Kampmann, das an der Ecke von Römerstraße und Homberger Straße in Hochstraße liegt.

Info Hier gibt es Karten für die Sitzungen Karten sind erhältlich bei Heike Weßel, Telefon 02841 5085 49, Mail eintrittskarten@kgfidelio-moers.de, oder bei der Barbara Buchhandlung, Burgstraße, Telefon 02842 9991 799, info@barbara-buch.de.

Das Hoppeditzerwachen richtet sich an die Vereinsmitglieder, genauso wie das Nikolausschießen am 12. Dezember um 11.11 Uhr am gleichen Ort mit 3G-Regelung. „Für die Kontrolle nehmen wir uns Zeit“, sagt Vizepräsident Peter Spitzer.

Nach der Advents- und Weihnachtszeit geht die fünfte Jahreszeit mit dem Senatorenball weiter, der am 8. Januar um 19.11 Uhr im Rheinkamper Kulturzentrum beginnt. „Weil in der letzten Session der Senatorenball ausfiel, werden diesmal vier Senatoren ernannt“, sagt Präsident Böhl. „Christian Behrens, bekannt durch seine ,Kleinen Welten’, hält für jeden eine Laudatio.“

Am 22. Januar 2022 steigt ab 19 Uhr in der Gaststätte Kampmann die Viva Fidel Party. Am 28. Januar beginnt um 19 Uhr im Rheinkamper Kulturzentrum die Herrensitzung, der am 29. Januar ab 16 Uhr die erste Damensitzung und am 12. Februar die zweite Damensitzung folgen.

„Weil die Resonanz so gut war, haben wir in der Session 2019/2020 zum ersten Mal zu zwei Damensitzungen eingeladen“, erzählt Michaela Reinecke. „Der Kartenvorverkauf für die Sitzungen ist gut angelaufen.“

Letzte große Veranstaltung ist der Kinderkarneval am 20. Februar, der ab 15 Uhr im Pfarrzentrum von St. Konrad in Scherpenberg unter dem Motto Zirkus steht. Bereits haben sich Präsident, Vizepräsidentin und Vizepräsident die Kostüme organsiert. Sie kommen als Clowns, um Freude zu verbreiten.