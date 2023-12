Detlef Steves hat ein Herz für Tiere Zuhause für einen gepeinigten Hund

Der TV-Mann ist seit 2023 auch Schirmherr von Meras neuer Futterlinie Care. Beim Verkauf des Hunde-Trockenfutters gehen nach Abzug aller Kosten 50 Prozent der Gewinne an drei Projekte des Look-Tierschutzvereins. „Hoffentlich können wir gemeinsam noch ganz vielen Tieren in Not helfen“ , sagt Steves. Zumindest ein kleiner Hund kann sich schon einmal auf ein neues Herrchen und nettes Zuhause freuen. Mera wollte eigentlich das Futter für ein komplettes Jahr für „Opi“ übernehmen. Steves will die Futterkosten allerdings selbst übernehmen und die Futterspende an eine bedürftige Stelle weiterleiten.