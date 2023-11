Tradition in Moers Kerzenkonzert auf Schacht IV

Vor fünf Jahren, am 21. Dezember 2018, endete die Ära des deutschen Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet. Mit der Schließung der letzten aktiven Zeche ProsperHaniel in Bottrop ging eine rund 200-jährige Geschichte zu Ende, die über mehr als ein Jahrhundert hinweg auch Mensch und Landschaft am Niederrhein geprägt hat. Der Verein „100 Jahre Kolonie Meerbeck“ und der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in Moers erinnern jährlich mit dem Kerzenkonzert auf Schacht IV an das Ende des aktiven deutschen Steinkohlebergbaus.