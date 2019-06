Verkehrsplanung in Moers : Bismarckstraße: Keine Chance auf Tempo 30

Im April starb eine 43 Jahre alte Frau, die in ein illegales Autorennen auf der Bismarckstraße geriet. Dass auf der Straße zu schnell gefahren werde, beklagen viele Meerbecker aber schon länger. RP-Foto: Reichwein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Initiative hat mehr als 1000 Unterschriften gesammelt. Aber die Wünsche der Bürger widersprechen der Straßenverkehrsordnung.

Zum zweiten Mal nehmen Meerbecker Anlauf, um eine Tempo-30-Regelung auf der Bismarckstraße zu erreichen. Weit mehr als 1000 Unterschriften hat eine Initiative rund um die Meerbecker Halil Sentürk und Erdsal Altuntas gesammelt. Sie sollen zusammen mit einem Bürgerantrag demnächst im Rathaus übergeben werden, möglichst an den Bürgermeister persönlich. Die Initiative wird unterstützt vom Auto Club Europa (ACE). Sentürk ist Vorsitzender des ACE Niederrhein. Vor drei Jahren hatte der Rat der Stadt einen Antrag des ACE abgelehnt, Tempo 30 auf der Bismarckstraße einzuführen. „Im Gegensatz zu damals wollen wir jetzt keine Tempo-30-Zone, sondern eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung“, sagt der Moerser Fachanwalt für Verkehrsrecht Christian Stieg, ebenfalls Mitglied im ACE-Vorstand. „Der Vorfahrtscharakter der Bismarckstraße könnte also erhalten bleiben.“ Bei einer Tempo-30-Zone hätte laut Straßenverkehrsordnung entlang der Bismarckstraße eine Rechts-vor-links-Regelung eingeführt werden müssen.

Der Antrag der Meerbecker wird vermutlich erst nach der Sommerpause in den Ratsgremien behandelt. Die Stadtverwaltung gibt dem Anliegen der Bürger aber kaumChancen. Die Straßenverkehrsordnung lasse Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraße derzeit nicht zu, sagt Stadtsprecher Thorsten Schröder. Ausnahme: „sensible Bereiche“ vor Schulen, Krankenhäusern etc. So ist vor der Uhrschule an der Bismarckstraße bereits Tempo 30 vorgeschrieben.

Info Das sagt die Straßenverkehrsordnung Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung definiert, wo „Streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 km/h ... auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) oder auf weiteren Vorfahrtstraßen“ erlaubt sind, und zwar nur „im unmittelbaren Bereich von an diesen Straßen gelegenen Kindergärten, Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern“.

Eine Änderung des Gesetzes sei nicht zu erwarten, sagt Schröder. „Wir haben versucht, beim Land einen Vorstoß in dieser Richtung zu machen, sind aber zurückgepfiffen worden.“ In den Jahren 2016/2017 hatte es in Moers einen einjährigen Versuch mit Tempo 30 auf einigen innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen gegeben. Die Ergebnisse überzeugten Fachleute und Politiker, die befürchteten Nachteile – wie ein vermehrter „Ausweichverkehr“ in Wohngebieten blieben aus. Die dauerhafte Beibehaltung der „Versuchsanordnung“ scheiterte an den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung.