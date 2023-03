Bauarbeiten in Moers Kastellplatz wird an den Regenwasserkanal angeschlossen

Als ein wichtiger Baustein des Abwasserkonzeptes wird Enni in diesem Bereich zukünftig das komplette Niederschlagswasser über Hauptkanal in der Haagstraße abführen. Bevor es hierüber in den Moersbach als dem sogenannten Vorfluter gelangt, wird Enni nach den Osterferien im Bereich der Hanckwitzstraße zudem eine Regenwasser-Reinigungsanlage bauen. „Hier filtern wir grobe Verunreinigungen aus dem Regenwasser heraus, bevor es in das Oberflächengewässer gelangt.“ Zuvor wird Enni auf dem Kastellplatz drei neue Kanalstränge bauen, von denen zwei die Niederschläge über den Kanal am Kastell und der zur Haagstraße gelegene Entwässerungsstrang es direkt in den dortigen Hauptkanal einleitet.