Karnevalszug in Moers Halteverbote und Glasverbot am Nelkensamstag

Moers · Am 8. Februar findet der Höhepunkt des Straßenkarnevals in Moers statt. Was Autofahrer und Besucher des Nelkensamstagszugs beachten sollten.

02.02.2024 , 15:45 Uhr

Tausende Menschen werden am Nelkensamstag den Zugweg in Moers säumen – wie hier im Jahr 2019. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Absolutes Haltverbot gilt wie schon in den Vorjahren beim Nelkensamstagszug 2024 auf der gesamten Zugstrecke, dem Friedrich-Ebert-Platz sowie auf der Augustastraße, Essenberger Straße, An der Berufsschule und Walpurgisstraße. Das teilte die Stadt mit am Freitag mit. Das absolute Halteverbot in den genannten Bereich gilt ab acht Uhr. Ab 11 Uhr sollten Autofahrerinnen und -fahrer die Innenstadt komplett meiden, da mit verkehrlichen Einschränkungen zu rechnen sei. Die Busse der Niag fahren spätestens von 12 bis ca. 17.30 Uhr Umleitungen, so die Stadt Moers weiter. Der Nelkensamstagszug startet am 8. Februar um 13.30 Uhr in Duisburg-Hochheide und wird in Moers über die Homberger und Klever Straße bis zur Wilhelm-Schroeder-Straße geführt. Dort endet er gegen 15.30 Uhr. Für die Sicherheit der Närrinnen und Narren gilt in diesem Jahr auch wieder ein Glasverbot. „Es ist seit der Einführung im Jahr 2009 ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Verletzungen und Rettungsdiensteinsätzen“, so die Stadt Moers weiter. Das Glasverbot gilt für den Abschnitt Kreisverkehr Homberger/Ernst-Holla-Straße bis Wilhelm-Schroeder-Straße/Neuer Wall. Das Glasverbot werde entsprechend beschildert. Mitarbeitende der Stadtverwaltung werden die Vorgaben kontrollieren. Sie bieten auch an einigen Kontrollstellen kostenlose PET-Flaschen zum Umfüllen von Getränken aus Glasflaschen an, kündigte die Stadt an. Sie empfiehlt aber, direkt auf Glasbehältnisse zu verzichten und diese erst gar nicht zum Zug mitzubringen. Zudem führt das Jugendamt Jugendschutzkontrollen während des Nelkensamstagszugs durch. Der Nelkensamstagszug zählt zu den längsten und größten Karnevalsumzügen am linken Niederrhein. Er ist mit bis zu 120.000 Besuchern die größte Tagesveranstaltung in Homberg und Moers. Veranstalter ist der Kulturausschuss Grafschafter Karneval, KGK.

(RP)