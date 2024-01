Karnevalsumzug von Duisburg nach Moers CDU ruft zur Rettung des Nelkensamstagszugs auf

Tatsächlich ist der Nelkensamstagszug in Moers nach Mönchengladbach der zweitgrößte Karnevalsumzug am linken Niederrhein. In diesem Jahr soll er am 10. Februar von der Moerser Straße in Homberg-Hochheide bis zum Moerser Rathaus ziehen. Das Problem: Die Kosten für die Sicherheit sind explodiert. Der Kulturausschuss Grafschafter Karneval (KGV) hofft als Veranstalter auf viele Spenden, die die Zukunft des Nelkensamstagszuges sichern könnten. Auf der Online-Plattform der Sparkasse am Niederrhein unter www.spenden-am-niederrhein.de kann jeder ganz einfach und natürlich kostenlos einen kleinen oder größeren Beitrag leisten.