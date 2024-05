Karnevalsdachverband in Moers Der KGK-Vorstand wird weiblicher

Nach der Pandemie vollzieht sich ein Wandel in den Karnevalsvereinen. Weibliche Narren werden Präsidentin und übernehmen das närrische Ruder: Nadine Becker bei der Narrenzunft Homberg zum Beispiel, Simone Flörke bei der Karnevalsgesellschaft Humorica und Stefanie Polotzek bei der KG Fidelio. Auch beim Kulturausschuss Grafschafter Karneval rücken Jeckinnen an die Spitze. Bei der Mitgliederversammlung wurden gleich drei erstmals in den Vorstand gewählt, in dem jetzt so viele Frauen sind wie nie zuvor, auch wenn Präsident und Vizepräsidenten männlich bleiben.