Karnevalsauftakt in Moers : Bürgermeister begrüßt Prinzenpaar

Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat am Donnerstag zum Auftakt der Session 2019/2020 das neue Prinzenpaar des Kulturausschusses Grafschafter Karneval im Rathaus begrüßt. In Moers wollen Alfred Stienen und Mareike Nußbaum – nach der Proklamation am Samstag Alfred I. und Mareike I. – für Stimmung in allen Sälen sorgen. Beide sind in der Homberger Karnevalsgesellschaft Narrenzunft aktiv. Eine Kostprobe ihres karnevalistischen Könnens bekamen die Gäste des Prinzenempfangs direkt geboten: Mareike I. hielt ihre Rede in Reimform. Begrüßt wurde am Donnerstag auch das neue Kinderprinzenpaar Chris I. und Anna II. Zudem verabschiedete das Stadtoberhaupt das Kinderprinzenpaar Prinz Max I. und Hannah I. der Session 2018/2019. RP-Foto: juha