Termin, Zugweg, Parkmöglichkeiten Nelkensamstagszug in Moers – das müssen Sie wissen

Der närrische Track führt auch in diesem Jahr von der Ottostraße aus in den Westen, zunächst über die Moerser Straße in Duisburg-Homberg, die ab Moers-Scherpenberg Homberger Straße heißt. Der Nelkensamstagszug läuft vorbei am Moerser Bahnhof und dem Friedrich-Ebert-Platz auf die Wilhelm-Schroeder-Straße. Er endet – wie bereits im vergangenen Jahr – am Restaurant Trotzburg an der Kreuzung Rheinberger Straße und nicht mehr am Rathaus an der Unterwallstraße, wie bis Anfang 2020. Das hängt mit höheren Anforderungen an das Sicherheitskonzept zusammen. „Der Moerser Nelkensamstagszug ist mit 6,5 Kilometern Wegstrecke der längste Zug am Niederrhein“, sagt Mareike Nussbaum als Sprecherin des Kulturausschusses Grafschafter Karneval (KGK), von dem der Zug seit Jahrzehnten organisiert wird. „Mit rund 60 Wagen und Gruppen ist er gleichzeitig einer der schönsten.“