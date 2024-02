Polizei, Wetter, Zuschauer So lief der Nelkensamstagszug 2024 in Moers

Mit großem „Helau“ wurden sie entlang des Weges begrüßt. Kiloweise gab es als Dank Süßes und Salziges. Tausende Mensch säumten die Straßen, an manchen Stellen großzügig mit viel Platz dazwischen, ab der Kreuzung in Höhe von Kampmann wesentlich dichter aufgestellt. Aus Sicherheitsgründen sperrten in Höhe der Römerstraße zwei Lkw-Trucks den Kreuzungsbereich. Ersten groben Schätzungen zufolge nahmen rund 120.000 Jecken am Zug teil.